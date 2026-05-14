En el estado de Massachussetts, una normativa establece que una canción emblemática por su relevancia simbólica podría ser motivo de sanción cuando no se ejecuta según lo establecen las normativas estatales. Se trata del Himno Nacional de Estados Unidos. Según la ley estatal, quienes modifiquen, mezclen o utilicen la canción fuera de su formato original podría recibir multas. En Massachussetts hay una norma estatal que regula estrictamente la forma en que se ejecuta el himno nacional estadounidense. Según la ley, cuando se interprete en espacios públicos se debe hacer: También se prohíbe expresamente que el himno se utilice como música de fondo, parte de un repertorio mezclado o adaptado con arreglos creativos. El propósito es evitar usos irrespetuosos o que desvirtúen el significado y la carga simbólica que tiene para el estado nacional. La legislación fija sanciones económicas que pueden alcanzar los 100 dólares en el caso de quienes interpreten el himno de forma no autorizada o fuera de los parámetros fijados por la ley estatal. No obstante, el monto es relativamente bajo y el carácter específico de la norma reflejan su antigüedad. Se trata de una regulación más simbólica que operativa, pensada en un contexto donde los usos del himno estaban más ligados a actos formales que a expresiones culturales modernas. Aunque la norma sigue en vigor, rara vez se aplica. En eventos masivos como espectáculos deportivos o shows televisivos, es habitual que artistas realicen versiones personalizadas del himno, con cambios de ritmo, estilo o duración que, técnicamente, entrarían en conflicto con la ley. La evolución de la música y del entretenimiento transformó al himno en un espacio de expresión artística, algo que la legislación no contemplaba cuando fue redactada. El punto más relevante no es la multa en sí, sino el debate constitucional que podría generar su aplicación. En Estados Unidos, la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de expresión, lo que incluye manifestaciones artísticas.