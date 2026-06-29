La mayoría de los turistas que planeen visitar Estados Unidos deben, salvo que cuenten con una excepción, gestionar previamente su visa americana. Aunque este documento no garantiza de manera absoluta la aprobación para ingresar al país, su posesión es obligatoria para acceder al puerto de entrada de EE.UU.

En este contexto, el Departamento de Estado notifica en su sitio web oficial a todos los viajeros sobre la relevancia de mantener la integridad de las páginas de visa en el pasaporte, puesto que los daños significativos constituyen un motivo suficiente para que dicho permiso sea considerado inválido, sin importar su fecha de caducidad.

Estados Unidos revocará la visa americana de aquellos que exhiban su pasaporte dañado ante las autoridades

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, las visas que no están presente físicamente en el pasaporte del viajero donde fueron emitidas o que presenten daños severos, perderán automáticamente su validez.

“Si su visa ha sufrido algún tipo de daño, deberá volver a solicitar una nueva en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero”, se indica.

Un ejemplo de esta situación es que la página de visas sufra un desgarro o que se intente remover este documento cuando el pasaporte donde se encuentra ha expirado para ser colocado en el nuevo ejemplar. Esta práctica está completamente prohibida.

La orientación para quienes poseen un nuevo pasaporte mientras el anterior aún contiene una visa válida es viajar con ambos documentos hasta que se emita un nuevo visado en el pasaporte actual.

Cambio definitivo de la visa americana: modifican los criterios de elegibilidad y ahora será más difícil de conseguir para estas personas

Información crucial que es fundamental conocer acerca de estas visas estadounidenses

La visa americana debe ser utilizada exclusivamente para su finalidad, ya que realizar actividades que se encuentren fuera de los permisos que contempla podría poner en riesgo su validez.

Adicionalmente, cumplir con los plazos de entrada y salida establecidos es esencial para mantener la vigencia del documento y permitir su uso futuro, puesto que si se sobrepasan estos plazos, la visa se anula, ya que su poseedor se hallará fuera de estatus. En tales situaciones, ya no será válida para viajar.