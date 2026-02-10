El Departamento de Vehículos Motorizados de Estados Unidos (DMV) intensificó los controles viales y confirmó que revisarán vehículo por vehículo para detectar autos que circulen con un determinado documento vencido. El trámite, obligatorio en todos los estados, debe mantenerse actualizado para poder conducir legalmente. Quienes no lo hayan renovado a tiempo se exponen a multas inmediatas, sanciones administrativas e incluso a la inmovilización del vehículo. Se trata del registro del vehículo. Este documento certifica que el auto está autorizado a circular y que el propietario cumplió con los requisitos estatales. Este certificado debe renovarse periódicamente y su vigencia se refleja en la matrícula o en una calcomanía del parabrisas. Además del registro del vehículo, existen varios requisitos obligatorios para circular en Estados Unidos. A continuación, la lista completa: