Obtener la Green Card, o tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, representa uno de los logros más importantes para cualquier inmigrante. Sin embargo, este documento no solo garantiza derechos, estabilidad y acceso a beneficios, sino que también conlleva una serie de responsabilidades legales y cívicas que deben cumplirse para conservar el estatus migratorio.

Atención: todos los extranjeros perderán la Green Card si viajan sin este documento

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó que todos los titulares que planeen viajar por fuera de Estados Unidos por más de un año deberán obligatoriamente tramitar un permiso de reingreso antes de salir del país.

Esto se debe a que ausencias prolongadas fuera de territorio estadounidense pueden considerarse por las autoridades como abandono voluntario del estatus migratorio. Si el viaje supera los dos años, cualquier permiso de reingreso pierde vigencia y la residencia permanente será revocada automáticamente.

Todos los titulares de Green Card que viajen al extranjero por mucho tiempo deberán solicitar el permiso de reingreso. (Foto: Archivo).

¿Cómo solicitar un permiso de reingreso?

El permiso de reingreso se tramita a través del Formulario I-131 y se debe realizar dentro de los Estados Unidos antes de viajar. A continuación, los pasos a seguir: