El sector financiero de los Estados Unidos se prepara para una pausa operativa crucial en lo que resta del 2025. De acuerdo a las disposiciones del gobierno de los Estados Unidos y la Reserva Federal, todos los bancos permanecerán cerrados durante 72 horas.

Ante este cese temporal, las autoridades bancarias recomiendan a los usuarios a revisar los vencimientos de pagos, transferencias programadas o trámites bancarios antes de las fechas indicadas para evitar sorpresas.

Qué días cierran los bancos en todo el país

El Gobierno de Estados Unidos, junto con la autoridad bancaria federal, ratificó que las sucursales de los bancos cerrarán sus puertas en los próximos feriados nacionales, siguiendo el calendario oficial de la Reserva Federal y otras instituciones financieras.

Las tres fechas restantes del año donde se prevé que la mayoría de los bancos estarán cerrados son:

Día de los Veteranos: martes 11 de noviembre de 2025

Día de Acción de Gracias: jueves 27 de noviembre de 2025

Navidad: jueves 25 de diciembre de 2025

¿Cuándo volverán a abrir sus puertas?

Las sucursales bancarias estarán cerradas en esas fechas y comúnmente reabrirán al público el siguiente día hábil, es decir:

Para Día de los Veteranos: reapertura el miércoles 12 de noviembre de 2025

Para Día de Acción de Gracias: reapertura el viernes 28 de noviembre de 2025

Para Navidad: reapertura el viernes 26 de diciembre de 2025 (salvo que factores especiales o festejos prolongados modifiquen el calendario)

¿Habrá cajeros automáticos durante el cierre de bancos en Estados Unidos?

Si bien no habrá atención presencial en las sucursales para depósitos, retiro de cajas de seguridad, asesorías presenciales ni operaciones que requieran visita física, los servicios digitales, cajeros automáticos (ATMs) y banca en línea seguirán operando.

De todos modos, algunos procesos de compensación de cheques o transferencias podrían demorar un día adicional debido al cierre del sistema bancario.