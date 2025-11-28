La administración de Donald Trump impuso una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Es que su gestión se centró en endurecer las vías legales de ingreso al país, las condiciones de permanencia e inició un plan de deportaciones masivas.

En este sentido, el gobierno de Estados Unidos revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para todos los inmigrantes provenientes de dos países y perderán su estatus legal antes de este fin de semana.

Atención: todos estos inmigrantes serán deportados antes del fin de semana

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) oficializó mediante un comunicado que los extranjeros protegidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) provenientes de dos países dejarán de ser legales y deberán abandonar los Estados Unidos este fin de semana.

A continuación, las naciones que perdieron la designación y sus respectivas fechas de expiración:

Siria : 21 de noviembre de 2025

Birmania: 25 de noviembre de 2025

Estados Unidos revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para todos los sirios y birmanos. Fuente: Archivo.

¿Qué pueden hacer estos inmigrantes para no ser deportados?

Un inmigrante con TPS vencido pierde automáticamente protección contra la deportación y autorización de trabajo, a menos que tenga otro estatus migratorio válido. Sin embargo, hay opciones legales que pueden permitir permanecer en Estados Unidos sin caer en estatus ilegal.

A continuación, las principales: