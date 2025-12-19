¿Se desata la Tercera Guerra Mundial? Un conflicto silencioso entre dos potencias nucleares no deja de crecer y enciende todas las alarmas. (Fuente: Archivo)

El Estrecho de Taiwán y el Asia-Pacífico se consolidaron como uno de los principales focos de tensión geopolítica del mundo por una razón central: concentran intereses vitales de las mayores potencias militares y económicas del planeta.

China considera a Taiwán parte inseparable de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr la reunificación, mientras que Estados Unidos mantiene un compromiso estratégico ambiguo de apoyo a Taipéi y Japón observa el conflicto como una amenaza directa a su seguridad nacional.

En ese contexto, los incidentes militares en el Mar del Este de China —especialmente entre aviones y buques chinos y japoneses— funcionan como señales de una escalada silenciosa. Según EFE, Tokio denunció en varias ocasiones maniobras “peligrosamente cercanas” de aeronaves chinas cerca de su espacio aéreo, mientras Beijing acusa a Japón y a EE. UU. de provocar con patrullajes y ejercicios militares conjuntos. Estos encuentros, aunque no derivan en combates abiertos, aumentan el riesgo de errores de cálculo que podrían desencadenar una crisis mayor.

El conflicto silencioso entre las superpotencias que pone en riesgo a todo el sistema internacional

El factor Taiwán es el núcleo del problema. La isla es clave no solo desde lo político y militar, sino también desde lo económico: concentra una parte crítica de la producción mundial de semiconductores avanzados, esenciales para la industria tecnológica y de defensa global.

¿Tercera Guerra Mundial? Las potencias nucleares se pelean por una isla que es la clave para el futuro de la economía. (Fuente: Archivo)

Para China, perder control sobre Taiwán implica una derrota estratégica; para Estados Unidos y sus aliados, permitir una anexión forzada alteraría el equilibrio de poder en Asia y debilitaría el sistema de alianzas regionales.

El rol de Japón y qué está en juego

Japón juega un rol especialmente sensible. Aunque no reconoce formalmente a Taiwán como Estado independiente, considera que un conflicto en el Estrecho tendría impacto directo sobre sus rutas comerciales y su seguridad, en particular sobre las islas del sur japonés. Por eso, reforzó su cooperación militar con EE. UU. y aumentó su presupuesto de defensa, un giro histórico que también fue señalado por EFE como parte de una nueva doctrina de seguridad japonesa.

¿Se desata la Tercera Guerra Mundial? Un conflicto silencioso entre dos superpotencias nucleares no deja de crecer y enciende todas las alarmas. Fuente: Archivo.

Los analistas advierten que el mayor peligro no es una guerra planificada, sino una escalada no intencional: un choque aéreo, un error en una interceptación naval o una respuesta desmedida ante un ejercicio militar. En una región donde operan simultáneamente fuerzas de China, Estados Unidos, Japón y aliados como Australia, cada movimiento se interpreta en clave estratégica, y la falta de canales de comunicación fluidos eleva el riesgo.