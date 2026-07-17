El Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program - VWP) es administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo supervisión del Departamento de Estado, permite a los ciudadanos y nacionales de los países participantes ingresar sin una visa.

El beneficio es bidireccional, lo que quiere decir que los estadounidenses también pueden ingresar sin visa a estos países por motivos turísticos o de negocios. Para poder integrar esta lista, Estados Unidos solicita a los otros países cooperación en temas como la lucha contra el terrorismo y el control de la inmigración.

Estados Unidos permite el ingreso legal y sin visa a todos estos extranjeros: ¿Qué países forman parte de este programa?

El Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP) incluye a ciudadanos de 41 países que pueden ingresar a Estados Unidos por hasta 90 días por turismo o negocios, sin necesidad de tramitar una visa. No obstante, previamente se debe solicitar una Autorización Electrónica ESTA.

Los países son:

Alemania

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Catar

Chile

Corea del Sur

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Islandia

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido (solo ciudadanos británicos elegibles)

República Checa

San Marino

Singapur

Suecia

Suiza

El Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP) incluye a ciudadanos de 41 países que pueden ingresar a Estados Unidos por hasta 90 días por turismo o negocios, sin necesidad de tramitar una visa. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Cómo solicitar la Autorización de Viaje ESTA?

Los ciudadanos de países que formen parte del Programa de Exención de Visa tienen que seguir los siguientes pasos previo al viaje:

Ingresar al sitio oficial de ESTA Completar el formulario con los datos personales y el pasaporte biométrico Responder las preguntas de seguridad y elegibilidad Abonar la tarifa correspondiente Esperar la aprobación

La autorización ESTA tiene una vigencia de dos años o hasta que caduque el pasaporte, lo que sea que pase primero. Permite realizar varios viajes.

¿Qué pasa con los países que no forman parte de este programa?

Aquellos ciudadanos de países que no integren esta lista, tendrán que solicitar una visa de no inmigrantes como la B1 de negocios o la B2 de turismo.

Para ello, se debe completar el formulario y pagar la tasa consular, asistir a una entrevista en una embajada o consulado estadounidense cuando sea requerida, y demostrar que se cumplen con los requisitos para obtener la visa.

Personas que no podrán viajar aunque pertenezcan a estos países

No obstante, si se es ciudadano de alguno de estos países participantes pero se cumplen con alguna de estas condiciones, deberán solicitar una visa y no podrán usar una Autorización ESTA :