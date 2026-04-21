Un nuevo movimiento en el mapa geopolítico europeo comienza a tomar forma en un contexto de creciente tensión internacional. Tres países del sudeste del continente avanzaron en un acuerdo que busca reforzar su capacidad de defensa y coordinación frente a escenarios cada vez más complejos. Se trata de Croacia, Albania y Kosovo, que a mediados de marzo de 2025 confirmaron una alianza militar y de seguridad orientada a fortalecer la cooperación regional. La iniciativa no implica la creación de una fuerza conjunta permanente, pero sí establece un marco de colaboración más estrecho en áreas clave: El acuerdo surge en un contexto donde los riesgos no son solo militares tradicionales. Las llamadas amenazas híbridas combinan distintos frentes: