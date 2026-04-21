La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6355 este martes, 21 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 1.68%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.17%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.66%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en la evolución del valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 20.08%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 19.35%. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar para evaluar la salud financiera del país. En resumen, la tendencia positiva del Quetzal sugiere un ambiente económico favorable en este momento. Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.