Estados Unidos se prepara para enfrentarse a un fin de semana de tormentas severas, con nieve y ráfagas intensas de viento gélido.

El National Weather Service (NWS) advierte que las condiciones para viajar serán severas dado que las carreteras estarán resbaladizas y cubiertas de hielo debido al temporal.

Se espera que estas condiciones meteorológicas severas impacten en más de doce estados, por lo que se aconseja mantener suma precaución durante estos días al trasladarse.

Este fin de semana caerá un gran muro de agua: las zonas afectadas

Durante todo el fin de semana se esperan grandes zonas de nieve acumulada que se extenderán desde Las Rocosas y Las Altas Llanuras hasta el Medio Oeste.

“La próxima gran tormenta invernal afectará a las Llanuras del Norte y al Medio Oeste entre el viernes y el sábado, con nieve intensa y condiciones peligrosas para viajar”, advierte el NWS.

Se advierten condiciones meteorológicas severas para Estados Unidos este fin de semana. Fuente: Shutterstock

Colorado, Wyoming y Montana podrían ver nieve acumulada de hasta 5 centímetros

Para Texas, Oklahoma y Kansas se pronostican lluvias y tormentas eléctricas durante la noche del viernes

Temperaturas de hielo: cuáles serán las zonas más frías

Se pronostican temperaturas por debajo del promedio para el este y el centro de Estados Unidos, que recibirán las masas de aire más frías hasta el momento. Las estimaciones son

Medio Oeste: entre -7°C y -1°C

Nueva Inglaterra y Atlántico Medio: entre -1°C y 9°C

Sureste: entre 4°C y 10°C

Después del paso del frente frío se estima que las Rocallosas y las Llanuras del Norte llegarán el viernes a los -12° y lo mismo para las Llanuras Centrales del sábado.