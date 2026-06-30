El parasol para el parabrisas reduce de forma significativa la temperatura del auto en verano y sigue siendo una de las soluciones más económicas contra el calor extremo dentro del vehículo. Según mediciones especializadas, este accesorio puede mantener el habitáculo al menos 20 °F (unos 11 °C) más fresco que sin protección.

El interior de un auto se calienta más que el exterior por el efecto invernadero: el sol atraviesa el vidrio y el calor queda atrapado. En un día de 80 °F, el habitáculo puede llegar a 109 °F en 20 minutos y a 123 °F tras una hora.

¿Cuánto baja la temperatura del auto con un parasol en el parabrisas?

El parabrisas es la mayor superficie de vidrio del vehículo y la principal vía de entrada del calor. Al colocar un parasol reflectante, se rebota la luz solar antes de que penetre, lo que mantiene el auto más fresco y acelera el enfriamiento del aire acondicionado.

Para que rinda, el modelo debe cubrir todo el parabrisas, sin huecos en los bordes. Antes de comprar, conviene revisar algunas características clave:

Cobertura total: a medida o tipo acordeón, sin zonas expuestas.

Capa reflectante o UPF 50+: bloquea hasta el 99 % de los rayos UV y del calor.

Tamaños múltiples: para ajustar a auto, camioneta o van.

Núcleo aislante: capa interna que refuerza la protección térmica.

El parabrisas es la mayor superficie de vidrio del vehículo y la principal vía de entrada del calor. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Conviene usarlo y qué otras medidas ayudan a proteger el auto?

Usar el parasol conviene incluso más allá del confort: el calor y el sol agrietan el tablero, parten los asientos de cuero y decoloran el interior. Además, alcanzar el auto antes que el calor extremo protege a quienes son más sensibles, como los niños pequeños .

Cuando no hay sombra disponible, el parasol se combina con otras medidas simples para reducir el calor acumulado:

Cortinas de malla retráctiles en las ventanillas traseras, que filtran el sol y refrescan el asiento trasero.

Fundas de colores claros o una toalla blanca sobre los asientos, que absorben mucho menos calor.

Ventanillas apenas abiertas (1,5 cm) al estacionar, para liberar parte del calor.