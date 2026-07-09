La Administración del Seguro Social (SSA) detalla en su calendario 2026 qué día se realizarán las nuevas rondas de pagos que restan en julio.

Un punto esencial a destacar sobre estas prestaciones es que se entregan en función del día del mes en el que nació cada beneficiario, por lo que la fecha exacta en la que se entrega el dinero puede variar calendáricamente.

Nueva ronda de pagos del Seguro Social: quiénes reciben sus beneficios este miércoles 15 de julio

De acuerdo con lo indicado por el calendario oficial, el próximo miércoles 15 de julio se entregará una nueva ronda de pagos a quienes nacieron en cualquiera de las siguientes fechas de su mes

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El día de pagos dependerá del día en el que nació cada beneficiario. Chat GPT

¿Cuándo paga el Seguro Social al resto de beneficiarios?

Después del miércoles 15, restará que reciban su dinero los nacidos entre el 21 y el 31 de su mes. La entrega de beneficios para estas personas está pautada para el miércoles 22 de julio.

Qué beneficiarios del Seguro Social recibirán doble pago en julio

Según lo informaron las autoridades, como el primero de agosto cae sábado, todos los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) recibirán doble pago en julio, uno a principios de mes y el correspondiente a agosto el viernes 31.