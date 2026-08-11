Durante los meses más fríos, mantener una temperatura agradable dentro del hogar puede convertirse en un desafío, especialmente cuando existen pequeñas aberturas por las que entra aire del exterior.

Por eso, muchas personas recurren a trucos caseros y económicos para reducir la entrada de aire frío sin realizar grandes modificaciones en la vivienda.

Uno de los métodos más sencillos consiste en utilizar una toalla debajo de la puerta.

¿Para qué sirve colocar una toalla debajo de la puerta?

El objetivo principal es bloquear temporalmente el espacio que queda entre la parte inferior de la puerta y el piso.

Cuando existe una separación, el aire exterior puede ingresar con mayor facilidad. Colocar una toalla enrollada contra esa abertura funciona como una barrera física que limita el paso de las corrientes de aire.

El método es especialmente sencillo porque no requiere herramientas, instalaciones ni productos específicos.

¿Cómo colocar la toalla para evitar que entre el frío?

Para utilizar este truco, alcanza con seguir unos pocos pasos:

Elegir una toalla de tamaño mediano o grande .

Enrollarla hasta formar un cilindro relativamente compacto.

Colocarla pegada a la parte inferior de la puerta .

Comprobar que cubra la mayor parte de la abertura.

Ajustarla nuevamente si la puerta se abre o si el aire continúa entrando por algún sector.

La toalla debe quedar apoyada sobre el piso y cubrir el espacio de manera uniforme.

¿Por qué recomiendan este truco durante el invierno?

Una de las principales ventajas es que permite reducir las corrientes de aire de una manera rápida y económica.

También puede ser útil en puertas que presentan pequeñas separaciones respecto del piso y en viviendas donde se busca mejorar el confort sin realizar una reparación inmediata.

El método, sin embargo, funciona como una solución temporal. Si existe una abertura importante, una puerta mal instalada o problemas de aislamiento, lo recomendable es solucionar la causa del ingreso de aire.

Otros trucos para conservar el calor dentro del hogar

La puerta no es el único punto por el que puede ingresar aire frío. También conviene revisar:

Ventanas con espacios o sellados deteriorados.

Marcos de puertas que tengan filtraciones.

Persianas o cerramientos con pequeñas aberturas.

Zonas donde el aislamiento resulte insuficiente.