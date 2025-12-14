El Powerball es uno de los juegos de lotería más reconocido en Estados Unidos por los millonarios premios que ofrece a todos los apostadores y por su alcance, ya que está disponible en 45 estados, Washington DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Este sábado, 13 de diciembre de 2025, el premio mayor alcanza los1060 millones de dólares, con la alternativa de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos.

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball y del Double Play este sábado 13 de diciembre ?

Las cifras ganadoras que se sortearon este sábado son el 1 28 31 57 58 16, esta última cifra por el número Power.

Por otro lado, los participantes tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 2x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 7 11 20 52 60 24.

¿Cuánto cuesta un billete de lotería Powerball?

Cada boleto de Powerball cuesta 2 dólares y con 1 dólar adicional se puede participar por el Power Play para tener la alternativade multiplicar todas las ganancias, excepto el premio mayor. Además, los participantes también pueden agregar el Double Play por 1 dólar extra para sumar una segunda apuesta.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo martes, 16 de diciembre de 2025. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares.

¿Cómo participar del sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de esta jugada deberán escoger seis cifras, de los cuales cinco pertenecen a las bolas blancas (que van del 1 al 69) y uno al Powerball rojo (que parte del 1 hasta el 26).

Además, para aquellos interesados en participar en futuros sorteos, es necesario saber que el Powerball se juega tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, alrededor de las 22.59 horas.

¿Qué impuestos debo pagar si gano el premio del Powerball?

Un dato a tener en cuenta es que los apostadores que acierten los números y ganen el primer premio deberán optar por alguna de las opciones de cobro, en 30 pagos o en efectivo. Ambas alternativas están sujetas a cargas impositivas que varían según el estado y la situación financiera de la persona.

El cobro de impuestos federales puede alcanzar hasta el 37% y la tasa estatal puede partir de un 2,9% (en Dakota) y alcanzar hasta el 8,82% (en Nueva York).

Recomendaciones para los jugadores de Powerball

Jugar a juegos de azar y realizar apuestas puede ser una forma entretenida de pasar el tiempo, pero es crucial hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede ser adictiva y es fácil perder la noción del tiempo y del dinero invertido. Mantener un enfoque equilibrado ayuda a disfrutar de la experiencia sin poner en riesgo la estabilidad financiera y emocional.

Para aquellos que sienten que el juego se ha vuelto un problema, es importante buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo a quienes lo necesiten. No duden en contactar al 1-800-GAMBLER para obtener asistencia y orientación en el manejo de sus hábitos de juego.