Estados Unidos cuenta con diversas loterías y juegos de azar que ofrecen premios de millones de dólares. Entre todos los disponibles se destaca Powerball, que se sortea en 45 estados y es uno de los más destacados del país. Este lunes, 9 de marzo de 2026, el premio mayor alcanza los 47 millones de dólares, con la alternativa de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos. Las cifras ganadoras que se sortearon este lunes son el 22 23 28 36 54 13, esta última cifra por el número Power. Por otro lado, los participantes tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 3x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 24 28 32 55 62 5. El costo de cada boleto es de 2 dólares, pero con un dólar adicional se puede aumentar las posibilidades de ganar con el Power Play y multiplicar las ganancias, excepto el primer premio. Los jugadores también pueden sumar el Doble Play por un dólar más y participar de una segunda apuesta. Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo sábado, 14 de marzo de 2026. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares. Para participar de este sorteo, las personas deberán comprar un boleto de lotería y escoger cinco números blancos, que van del 1 al 69 y uno rojo, que puede ser del 1 al 26. También es necesario tener en cuenta que el sorteo del Powerball se juega tres veces por semana (lunes, miércoles y sábados) a las 23.00 horas en 45 estados, Washington DC, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Por otro lado, las personas tienen la posibilidad de participar en Double Play, un juego complementario disponible en algunas jurisdicciones de Estados Unidos por un costo adicional de 1 dólar. Esta modalidad brinda a las cifras una segunda oportunidad para ganar premios mediante un sorteo independiente, con un premio que alcanza los 10.000.000 de dólares y otras ocho formas de ganar. Jugar a juegos de azar y realizar apuestas puede ser una forma entretenida de disfrutar del tiempo libre, pero es crucial hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede ser adictiva y es fácil perder la noción del tiempo y del dinero invertido. Mantener un enfoque equilibrado es esencial para evitar consecuencias negativas en la vida personal y financiera. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego advierte que el juego responsable implica establecer límites claros y ser consciente de los riesgos. Para quienes sientan que el juego se ha convertido en un problema, es importante buscar ayuda. Pueden comunicarse con el Consejo al 1-800-GAMBLER para recibir apoyo y orientación profesional.