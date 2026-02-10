Desde octubre de 2025, en Estados Unidos se aplican sanciones más severas para los conductores que cometan infracciones de tránsito. Aumentaron los montos de las multas y se endurecieron otras penalidades, algunas de las cuales incluyen incluso penas de prisión. En ese marco, se aprobaron nuevas disposiciones vinculadas a infracciones como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol al conducir, el uso del teléfono celular al volante y la obligatoriedad del cinturón de seguridad como condición básica de protección. Según reportes oficiales, las infracciones más recurrentes entre los conductores incluyen el uso irresponsable de dispositivos al volante, excesos significativos de velocidad y el incumplimiento de señales de tránsito, especialmente en zonas escolares o al aproximarse a autobuses. No obstante, en 2023 se registraron 23.959 muertes al volante, y el 44% de las víctimas no utilizaba correctamente el cinturón de seguridad. El endurecimiento de las sanciones apunta, justamente, a reducir los índices de mortalidad y prevenir accidentes en la medida de lo posible. Los límites de velocidad pueden variar según cada estado. Por ejemplo, en Texas se permite circular hasta 137 km/h en los tramos de carretera debidamente autorizados. En cambio, otros estados mantienen límites más bajos, ya sea por condiciones climáticas recurrentes o por la densidad poblacional que registran. Los excesos de velocidad se registran con cámaras y semáforos especiales, cuyo objetivo es justamente detectar infracciones. Con los niveles de alcohol permitidos ocurre algo similar, ya que también varían según el estado. En Utah, que posee una de las tolerancias más bajas del país, el límite está fijado en 0,05% desde 2018. Entre las sanciones previstas, el estado puede incluso restringir la compra de alcohol a quienes superen el 0,16% de alcohol en sangre. Por otro lado, en Arizona, los agentes de tránsito pueden multar a los conductores aun cuando registren menos de 0,08%, si consideran que el consumo afecta su capacidad para conducir de manera segura. En cuanto al uso de dispositivos electrónicos, solo se encuentran permitidos aquellos con un sistema de manos libres. A pesar de considerarse una infracción primaria en la mayoría de los estados, la policía está autorizada a detener a las personas si sospechan de esta infracción. En otros estados, como Louisiana, el uso de celulares en zonas escolares se sanciona con una multa de USD250, y en otras áreas se reduce a USD100. En Oregon, este tipo de infracción puede ser sancionada con una multa de USD 1.000 y en algunos casos de reincidencia, el doble. Alaska, por otro lado, impone hasta un año de cárcel y USD10.000 de multa en casos más graves.