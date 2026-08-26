Las señales de tránsito cumplen una función clave para anticipar riesgos y ordenar la circulación, pero algunas pueden no ser tan claras y generar confusión entre los conductores.

La señal de una cruz negra y dos letras “R” es una de ellas . Reconocerla a tiempo puede ayudar a evitar maniobras peligrosas y consecuencias indeseables.

¿Qué significa la señal de tránsito de una cruz negra con dos R y un fondo amarillo?

La señal circular amarilla con una X negra y dos letras R es conocida en Estados Unidos como la W10-1 y su función es advertir al conductor que se aproxima a un cruce ferroviario a nivel.

Según lo indicado en el Manual sobre dispositivos uniformes de control de tráfico, esta señal se suele usar en accesos a cruces entre carreteras y vías ferroviarias. Se recomienda prestar atención y reducir la velocidad.

¿Qué representa el amarillo en estas señales?

El amarillo se usa como señal de advertencia ante una situación que requiere mayor atención y precaución. El objetivo es que se la pueda identificar tanto de día como de noche, por lo que suele estar compuesta por un fondo amarillo reflectante.

El amarillo se usa como señal de advertencia ante una situación que requiere mayor atención y precaución. Chat GPT / elcronistausa

¿Por qué es importante reconocerla y saber cómo actuar?

Reconocer este tipo de señales permite anticiparse a un cambio en la carretera, en este caso, al cruce ferroviario. Las autoridades recomiendan ir más despacio y comprobar si se aproxima un tren al acercarse al punto y prepararse para frenar en caso de que sea necesario.

Esto es importante porque a diferencia del automóvil o motocicleta, el tren no puede detenerse automáticamente y necesita cierta distancia . Además, no puede desviarse para evitar el impacto con el vehículo que se interpone en su camino.



