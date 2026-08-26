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Las señales de tránsito cumplen una función clave para anticipar riesgos y ordenar la circulación, pero algunas pueden no ser tan claras y generar confusión entre los conductores.
La señal de una cruz negra y dos letras “R” es una de ellas. Reconocerla a tiempo puede ayudar a evitar maniobras peligrosas y consecuencias indeseables.
¿Qué significa la señal de tránsito de una cruz negra con dos R y un fondo amarillo?
La señal circular amarilla con una X negra y dos letras R es conocida en Estados Unidos como la W10-1 y su función es advertir al conductor que se aproxima a un cruce ferroviario a nivel.
Según lo indicado en el Manual sobre dispositivos uniformes de control de tráfico, esta señal se suele usar en accesos a cruces entre carreteras y vías ferroviarias. Se recomienda prestar atención y reducir la velocidad.
¿Qué representa el amarillo en estas señales?
El amarillo se usa como señal de advertencia ante una situación que requiere mayor atención y precaución. El objetivo es que se la pueda identificar tanto de día como de noche, por lo que suele estar compuesta por un fondo amarillo reflectante.
¿Por qué es importante reconocerla y saber cómo actuar?
Reconocer este tipo de señales permite anticiparse a un cambio en la carretera, en este caso, al cruce ferroviario. Las autoridades recomiendan ir más despacio y comprobar si se aproxima un tren al acercarse al punto y prepararse para frenar en caso de que sea necesario.
Esto es importante porque a diferencia del automóvil o motocicleta, el tren no puede detenerse automáticamente y necesita cierta distancia. Además, no puede desviarse para evitar el impacto con el vehículo que se interpone en su camino.