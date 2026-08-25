En muchas carreteras hay una señal de tránsito con las letras PR sobre un fondo verde, acompañada de un número, que indica a cada conductor el punto exacto en el que se encuentra.

Se llama Punto de Referencia y funciona como una herramienta clave para ubicarse en tramos donde no existen direcciones convencionales.

El sistema surge de una normativa oficial de señalización vial y las concesiones y contratistas de las rutas lo instalan de manera progresiva. Su función es ofrecer una referencia exacta y homogénea a lo largo de toda la red vial.

¿Qué significa la señal PR y cómo se lee?

Este sistema está implementado en las carreteras de Colombia, donde el Ministerio de Transporte lo estableció a través del Manual de Señalización Vial. Las letras PR corresponden a “Punto de Referencia” y aparecen en blanco sobre el fondo verde de la placa.

Debajo de esa sigla, la señal incluye dos números que juntos permiten identificar con precisión la ubicación exacta del conductor en la vía:

Parte superior: las letras “PR” en blanco sobre fondo verde.

Parte central: un número vertical que marca el kilómetro exacto de la vía.

Parte inferior: un número horizontal que identifica la carretera y el tramo correspondiente.

El kilometraje se cuenta desde el punto más al sur o al oeste de cada vía , lo que mantiene un orden uniforme en toda la red de carreteras del país.

Su función es ofrecer una referencia exacta y homogénea a lo largo de toda la red vial.

¿Por qué es importante esta señal en la carretera?

Su principal utilidad aparece en situaciones de emergencia. Ante un accidente, una falla mecánica o cualquier imprevisto, el conductor puede citar el número de la señal PR más cercana para que la asistencia vial, la policía o una ambulancia lleguen al lugar exacto sin margen de error.

Además de su función en emergencias, la señal sirve para calcular distancias, planificar paradas y estimar tiempos de viaje en trayectos largos. En las mismas rutas también puede aparecer la señal SR-36, conocida como “retén”, que advierte sobre controles de tránsito o aduana donde los vehículos deben detenerse.