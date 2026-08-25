Esta señal de tránsito de Estados Unidos tiene un significado muy importante y que no muchos conocen.

Las señales de tránsito cumplen un papel importante para advertir sobre los cambios que puede haber en el camino y que los conductores puedan decidir cómo maniobrar ante estas situaciones.

Los carteles preventivos suelen distinguirse por su fondo amarillo y símbolos negros, aunque todos tienen un significado evidente a primera vista. Entre ellos se encuentra la señal de doble flecha grande negra sobre fondo amarillo, identificada como W1-7.

¿Qué significa la señal de doble flecha grande negra con fondo amarillo?

La señal de doble fecha grande negra sobre fondo amarillo es identificada en el Manual sobre dispositivos uniformes de control de tráfico (MUTCD) del Departamento de Transporte (DoT) con el código W1-7.

Se usa al otro lado de una intersección de forma de T, frente a los vehículos que llevan por el tramo que termina en ella. Se busca advertir que la vía termina y que es necesario girar. En pocas palabras, no se puede continuar recto.

La señal de doble fecha grande negra sobre fondo amarillo es identificada en el Manual sobre dispositivos uniformes de control de tráfico (MUTCD) del Departamento de Transporte (DoT) con el código W1-7. Chat GPT / Elcronistausa

¿Por qué es importante conocer su significado?

Reconocer esta señal es importante porque advierte con anticipación sobre un cambio obligatorio en la trayectoria del vehículo.

El MUTCD establece que esta señal deberá ser visible desde una distancia considerable para que el conductor tenga tiempo de reaccionar .

Cuando la ve, el conductor debe reducir la velocidad, observar el tránsito que circula por la vía transversal y prepararse para girar.