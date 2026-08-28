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Cuando un vehículo se estaciona a la intemperie, sus espejos laterales están expuestos constantemente a animales que merodeen la zona, suciedad, humedad y bajas temperaturas.
Colocar una bolsa de plástico que los cubra es un truco simple de poner en práctica que puede ayudar a mantenerlos limpios y protegidos de factores externos, como las heces de aves, el polvo o la formación de hielo.
Atar una bolsa de plástico en los espejos del auto: para qué sirve
Cubrir los espejos laterales con bolsas de plástico permite de forma sencilla
- Protegerlos de la suciedad que puede acumularse, especialmente si se estaciona en zonas de abundante verde
- Reducir la acumulación de escarcha y hielo durante las noches de baja temperatura.
Además, es común que las aves al ver su propio reflejo tiendan a picotear o arañar el espejo, lo que puede causar leves rayaduras. El truco de la bolsa ayuda a evitar esto.
Así, la bolsa atada funcionará de barrera entre la superficie del espejo y cualquier factor que pueda ensuciarlo.
Recomendaciones para sacar el máximo provecho a este truco
Si bien es una solución práctica y fácil de implementar, existen ciertas consideraciones que ayudarán a que la bolsa permanezca en su lugar durante todo el tiempo que el vehículo se encuentre estacionado
- Elegir una bolsa de plástico lo suficientemente grande para cubrir todo el espejo
- Ajustarla con más de un nudo para evitar que salga volando con el viento y garantizar que quede lo más pegada al espejo posible
Es importante destacar que este truco no reemplaza la limpieza habitual y que resulta fundamental siempre retirar la bolsa antes de circular.