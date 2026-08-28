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Cuando un vehículo se estaciona a la intemperie, sus espejos laterales están expuestos constantemente a animales que merodeen la zona, suciedad, humedad y bajas temperaturas.

Colocar una bolsa de plástico que los cubra es un truco simple de poner en práctica que puede ayudar a mantenerlos limpios y protegidos de factores externos, como las heces de aves, el polvo o la formación de hielo.

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Atar una bolsa de plástico en los espejos del auto: para qué sirve

Cubrir los espejos laterales con bolsas de plástico permite de forma sencilla

  • Protegerlos de la suciedad que puede acumularse, especialmente si se estaciona en zonas de abundante verde
  • Reducir la acumulación de escarcha y hielo durante las noches de baja temperatura.

Además, es común que las aves al ver su propio reflejo tiendan a picotear o arañar el espejo, lo que puede causar leves rayaduras. El truco de la bolsa ayuda a evitar esto.

Así, la bolsa atada funcionará de barrera entre la superficie del espejo y cualquier factor que pueda ensuciarlo.

Colocar bolsas que cubran los espejos laterales puede eliminar la acumulación de humedad sobre el vidrio.
Colocar bolsas que cubran los espejos laterales puede eliminar la acumulación de humedad sobre el vidrio.Shutterstock

Recomendaciones para sacar el máximo provecho a este truco

Si bien es una solución práctica y fácil de implementar, existen ciertas consideraciones que ayudarán a que la bolsa permanezca en su lugar durante todo el tiempo que el vehículo se encuentre estacionado

  • Elegir una bolsa de plástico lo suficientemente grande para cubrir todo el espejo
  • Ajustarla con más de un nudo para evitar que salga volando con el viento y garantizar que quede lo más pegada al espejo posible

Es importante destacar que este truco no reemplaza la limpieza habitual y que resulta fundamental siempre retirar la bolsa antes de circular.