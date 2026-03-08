El Powerball es uno de los juegos de lotería más reconocido en Estados Unidos por los millonarios premios que ofrece a todos los apostadores y por su alcance, ya que está disponible en 45 estados, Washington DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes. Este sábado, 7 de marzo de 2026, el premio mayor alcanza los 37 millones de dólares, con la posibilidad de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos. Las cifras ganadoras que se sortearon este sábado son el 17 18 30 50 68 24, esta última cifra por el número Power. Por otro lado, los apostadores tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 3x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 21 34 46 53 56 23. El costo de cada boleto es de 2 dólares, pero con un dólar adicional se puede aumentar las posibilidades de ganar con el Power Play y multiplicar las ganancias, excepto el primer premio. Los jugadores también pueden sumar el Doble Play por un dólar más y participar de una segunda apuesta. Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo martes, 10 de marzo de 2026. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares. Para participar de este sorteo, las personas deberán comprar un boleto de lotería y escoger cinco números blancos, que van del 1 al 69 y uno rojo, que puede ser del 1 al 26. También es necesario tener en cuenta que el sorteo del Powerball se juega tres veces por semana (lunes, miércoles y sábados) a las 23.00 horas en 45 estados, Washington DC, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Por otro lado, las personas tienen la opción de participar en Double Play, un juego secundario disponible en algunas jurisdicciones de Estados Unidos por un costo adicional de 1 dólar. Esta modalidad brinda a las cifras una segunda oportunidad para ganar premios mediante un sorteo independiente, con un premio que alcanza los 10.000.000 de dólares y otras ocho formas de ganar. Jugar a juegos de azar puede ser entretenido, pero es importante hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede llevar a perder la noción del tiempo y del dinero. Mantener un enfoque equilibrado es esencial para disfrutar sin que se convierta en un problema. La responsabilidad en el juego previene consecuencias negativas en la vida personal y financiera. Si la relación con el juego se vuelve problemática, es fundamental buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo. Contactar al 1-800-GAMBLER puede proporcionar asistencia y orientación para manejar los hábitos de juego. La moderación y la ayuda adecuada son clave para disfrutar de los juegos de azar de manera segura.