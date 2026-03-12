El Powerball es uno de los juegos de lotería más reconocido en Estados Unidos por los millonarios premios que ofrece a todos los apostadores y por su alcance, ya que está disponible en 45 estados, Washington DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes. Este miércoles, 11 de marzo de 2026, el premio mayor alcanza los 59 millones de dólares, con la alternativa de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos. El valor de cada boleto es de 2 dólares, pero con un dólar adicional se puede aumentar las posibilidades de ganar con el Power Play y multiplicar las ganancias, excepto el primer premio. Los jugadores también pueden sumar el Doble Play por un dólar más y participar de una segunda apuesta. Las personas que deseen participar de esta jugada deberán escoger seis cifras, de los cuales cinco pertenecen a las bolas blancas (que van del 1 al 69) y uno al Powerball rojo (que parte del 1 hasta el 26). Además, para aquellos interesados en participar en futuros sorteos, es necesario saber que el Powerball se juega tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, alrededor de las 22.59 horas. Es necesario tener en cuenta que los apostadores que acierten los números y ganen el primer premio deberán optar por alguna de las opciones de cobro, en 30 pagos o en efectivo. Ambas alternativas están sujetas a cargas impositivas que varían según el estado y la situación financiera de la persona. El cobro de impuestos federales puede alcanzar hasta el 37% y la tasa estatal puede partir de un 2,9% (en Dakota) y alcanzar hasta el 8,82% (en Nueva York). Jugar a juegos de azar y realizar apuestas puede ser una forma entretenida de disfrutar del tiempo libre, pero es crucial hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede ser adictiva y es fácil perder la noción del tiempo y del dinero invertido. Mantener un enfoque equilibrado es esencial para evitar consecuencias negativas en la vida personal y financiera. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego advierte que el juego responsable implica establecer límites claros y ser consciente de los riesgos. Para quienes sientan que el juego se ha convertido en un problema, es importante buscar ayuda. Pueden comunicarse con el Consejo al 1-800-GAMBLER para recibir apoyo y orientación profesional.