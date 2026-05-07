Mezclar aceite de oliva, cáscara de naranja y canela es una alternativa natural que pueden poner en práctica todos los amantes de aromatizar los espacios de su hogar. Esta combinación, protagonizada por ingredientes presentes en casi todas las cocinas permite generar de forma casera un aroma fresco y duradero en pocos minutos y sin gastar grandes sumas de dinero. Esta mezcla se utiliza principalmente como aromatizante natural. El aceite será la base para que el aroma perdure en el tiempo, mientras que la cáscara de naranja aportará la nota cítrica y la canela brindará sensación cálida. Este preparado puede colocarse en frascos abiertos o difusores caseros en los espacios más concurridos para garantizar que siempre se encuentren perfumados sin necesidad de recurrir a productos industriales. Para poner en práctica esta preparación será necesario Lo ideal es cambiar la preparación por una nueva cuando la fragancia comience a disminuir.