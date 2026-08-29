El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha confirmado que realizará depósitos de hasta u$s 8.231 en las cuentas bancarias de los contribuyentes que presenten el Formulario 1040 y que cumplan con los requisitos del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) para el año fiscal 2026.

Este monto máximo, destinado a familias que tienen tres o más hijos calificados, representa un aumento respecto a los u$s 8.046 aplicables para el año fiscal 2025.

Dicha cifra se deriva de los ajustes por inflación que el IRS divulgó en la Revenue Procedure 2025-32, publicada en octubre de 2025 como parte de los cambios fiscales permitidos por la ley de reforma One Big Beautiful Bill. Estos montos serán aplicables a las declaraciones que se presenten en 2027, correspondientes a los ingresos obtenidos durante 2026.

¿Cuál es la compensación del IRS por el EITC en 2026 y de qué manera se compara con la de 2025?

El monto máximo del EITC incrementa de manera escalonada en función de la cantidad de hijos calificados que posea el contribuyente. Para el año fiscal 2026, el límite de u$s 8.231 se aplica exclusivamente a aquellos que tengan tres hijos o más a su cargo.

Por otro lado, el IRS ha actualizado los montos máximos para los diferentes grupos familiares:

Tres hijos calificados o más : hasta u$s 8.231

: hasta u$s 8.231 Dos hijos calificados : hasta u$s 7.316

: hasta u$s 7.316 Un hijo calificado : hasta u$s 4.427

: hasta u$s 4.427 Sin hijos calificados: hasta u$s 664

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¿Quiénes son elegibles para recibir el EITC y cuáles son los procedimientos para su reclamación?

Para acceder al crédito, el contribuyente debe tener ingresos del trabajo, contar con un número de Seguro Social válido antes de la fecha límite de presentación y ser ciudadano estadounidense o residente permanente durante todo el año. Asimismo, debe presentar la declaración utilizando el Formulario 1040 y el Schedule EIC correspondiente.