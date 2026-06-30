Para que tu solicitud de visa no sea rechazada es necesario que la fotografía cumpla con las siguientes condiciones.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene la autoridad para rechazar cualquier solicitud de visa americana a las personas que no cumplan exactamente con todos los requisitos de este trámite.

Entre los requisitos en los que más personas suelen fallar está la foto de la visa, que debe cumplir con determinados estándares para ser aceptada como respetar ciertos tamaños, colores y hasta vestimenta.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene la autoridad para rechazar cualquier solicitud de visa americana. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Visa americana: ¿Cómo debe ser presentada la fotografía para que Estados Unidos no rechace tu solicitud?

Para que tu solicitud de visa no sea rechazada es necesario que la fotografía cumpla con las siguientes condiciones:

Que se haya tomado en los últimos 6 meses

Que sea a color : se rechazarán las que sean blanco y negro

Que el fondo sea blanco y no haya sombras ni objetos

Q ue el solicitante mire a la cámara

Que la expresión facial se mantenga neutra o haga una sonrisa natural con ambos ojos abiertos

Que la cabeza esté completamente visible y centrada

Estados Unidos rechazará una por una las visas americanas a quienes cometan este error: ¿Qué evitar en la fotografía para este trámite?

Para que no rechacen tu visa, lo ideal es evitar cometer estos errores a la hora de tomar la foto que solicita el trámite :

No se permiten lentes ni anteojos, a no ser que se deba a excepciones médicas debidamente justificadas

No se permiten los sombreros o coberturas en la cabeza, a menos de que sea por motivos religiosos

En ningún caso se puede tapar el rostro

Entre los requisitos en los que más personas suelen fallar está la foto de la visa. ChatGPT

¿Cuál debe ser el formato?

Debe medir 2 x 2 pulgadas (51 x 51 mm) y el rostro debe ocupar entre el 50% y el 69% de la altura de la imagen

Si se carga en formato digital en el formulario DS-160, debe ser JPEG con una resolución de entre 600 x 600 y 1200 x 1200. Recordar que el tamaño máximo permitido es de 240 KB.

¿Qué otros errores pueden hacer que Estados Unidos rechace tu solicitud de visa americana?

Los requisitos pueden variar según el tipo de permiso solicitado, por lo que conviene consultar cuáles son los requerimientos en la página oficial de Departamento de Estado.