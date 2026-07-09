Al momento de elegir la costilla como corte en las carnicerías o supermercados, es común preguntarse si es mejor optar por una costilla de vaca o una costilla de cerdo.

Si bien ambos son cortes populares, presentan diferencias en calorías, proteínas y grasas que pueden influir en la elección, aunque la mejor opción siempre será la que mejor se adapte a los objetivos nutricionales de cada persona.

Contenido calórico: ¿cuál tiene el valor más alto, las costillas de cerdo o las costillas de vaca?

Sobre este punto, cada 100 gramos las calorías aproximadas de cada corte son

Costilla de vaca : entre 290 y 400 kcal

Costilla de cerdo: entre 270 y 350 kcal

Es importante tener en cuenta que el nivel calórico de estos alimentos variará en función del tamaño del corte y de los ingredientes que se utilicen para cocinarlo.

El mejor corte siempre será aquel que se adecúe a los objetivos nutricionales de cada persona.

Proteínas: ¿cuál aporta más, la costilla de cerdo o la costilla de vaca?

En cuanto al contenido proteico, también por cada 100 g contienen

Costilla de vaca: entre 17 y 25 gramos de proteína

Costilla de cerdo: entre 16 y 25 gramos de proteína

Cuál de las dos opciones tiene menos grasa

La grasa que contiene cada corte es otro aspecto a comparar y, sobre este punto, la ganadora en menor contenido de grasa es la costilla de cerdo.

Después de comprar costillas de cerdo o vaca ¿cuánto tiempo puedo guardarlas?