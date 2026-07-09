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Al momento de elegir la costilla como corte en las carnicerías o supermercados, es común preguntarse si es mejor optar por una costilla de vaca o una costilla de cerdo.
Si bien ambos son cortes populares, presentan diferencias en calorías, proteínas y grasas que pueden influir en la elección, aunque la mejor opción siempre será la que mejor se adapte a los objetivos nutricionales de cada persona.
Contenido calórico: ¿cuál tiene el valor más alto, las costillas de cerdo o las costillas de vaca?
Sobre este punto, cada 100 gramos las calorías aproximadas de cada corte son
- Costilla de vaca: entre 290 y 400 kcal
- Costilla de cerdo: entre 270 y 350 kcal
Es importante tener en cuenta que el nivel calórico de estos alimentos variará en función del tamaño del corte y de los ingredientes que se utilicen para cocinarlo.
Proteínas: ¿cuál aporta más, la costilla de cerdo o la costilla de vaca?
En cuanto al contenido proteico, también por cada 100 g contienen
- Costilla de vaca: entre 17 y 25 gramos de proteína
- Costilla de cerdo: entre 16 y 25 gramos de proteína
Cuál de las dos opciones tiene menos grasa
La grasa que contiene cada corte es otro aspecto a comparar y, sobre este punto, la ganadora en menor contenido de grasa es la costilla de cerdo.
Después de comprar costillas de cerdo o vaca ¿cuánto tiempo puedo guardarlas?
De acuerdo con el Food Safety Inspection Service (FSIS) ambos cortes pueden almacenarse durante 3 a 5 días en la heladera y de 6 a 12 meses en un congelador a -12,8 °C.