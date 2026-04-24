En la apertura de mercados de este viernes, 24 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.38 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.05%. En la última semana, el Peso dominicano cayó -1.02% y en el último año acumuló una variación de -0.23%, mostrando una tendencia reciente a la baja. Alsea alista el menú de 2026: busca 4,000 MDP en la BMV para fortalecer a Starbucks, Domino’s y Burger King La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 12.36%, es mayor que la volatilidad anual del 11.39%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que cero. Esto indica que la moneda ha experimentado un aumento en su valor en comparación con los días anteriores, generando expectativas optimistas en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que un cambio repentino podría afectar la estabilidad económica. La tendencia actual podría favorecer a los importadores, mientras que los exportadores tendrían que adaptarse a estas nuevas condiciones del mercado. En resumen, el comportamiento positivo del Peso dominicano refleja una recuperación que necesita ser respaldada por fundamentales sólidos para mantener su crecimiento. Alsea alista el menú de 2026: busca 4,000 MDP en la BMV para fortalecer a Starbucks, Domino’s y Burger King Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Impuestos pegan a la utilidad de la dueña de FUD