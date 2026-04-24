La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este viernes 24 de abril en Estados Unidos es de 7.64 USD. Dicho importe presenta una variación del 2.16% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco cayó -1.31% y en el último año retrocede -45.61%, evidenciando una tendencia bajista. Alsea alista el menú de 2026: busca 4,000 MDP en la BMV para fortalecer a Starbucks, Domino’s y Burger King La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que es del 22.17%, es mayor que la volatilidad anual del 19.33%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La moneda Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su cotización en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere una recuperación relativa en el mercado. Con un cambio favorable en la cotización, es posible que la confianza en la economía local esté mejorando, lo que podría atraer inversiones y fortalecer aún más la tendencia al alza del Quetzal en el corto plazo. Alsea alista el menú de 2026: busca 4,000 MDP en la BMV para fortalecer a Starbucks, Domino’s y Burger King Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Impuestos pegan a la utilidad de la dueña de FUD