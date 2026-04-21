China está a punto de completar la fase más crítica de su expansión naval: el portaaviones Fujian, el más poderoso y letal de la historia del país asiático, podría alcanzar su plena capacidad operativa antes de que termine 2026. Así lo confirmó la prensa estatal china, en una señal de que el plan militar de Beijing entra en una etapa sin precedentes que amenaza con redefinir el equilibrio de poder en el Pacífico. Con 80.000 toneladas de desplazamiento y tecnología de catapulta electromagnética —un sistema que hasta ahora solo operaba la Marina de Estados Unidos—, el Fujian es el tercer portaaviones del Ejército Popular de Liberación Naval (PLAN). A diferencia de sus predecesores, puede lanzar más aeronaves, con mayor carga y en menor tiempo, lo que amplía de forma decisiva la capacidad de proyección de fuerza naval china. El sistema CATOBAR con catapultas electromagnéticas instalado en el Fujian permite operar cazas de quinta generación como el J-35 y aeronaves de alerta temprana como el KJ-600, claves para convertir al portaaviones en un centro de mando aéreo móvil. Esto representa una diferencia generacional respecto a todo lo que China había construido antes. Desde su puesta en servicio a finales de 2025, el Fujian avanzó en sus pruebas de mar a un ritmo que, según analistas especializados, indica que Beijing prioriza su operatividad lo antes posible. La integración del J-35 y el KJ-600 es descripta por expertos como “la prueba real” para que el plan militar chino alcance los estándares de combate que busca. El plan militar de Beijing no se detiene en el Fujian. Según el informe del Pentágono sobre poder militar chino de 2025, Washington proyecta que China contará con nueve grupos de ataque de portaaviones para 2035, lo que triplicaría su flota actual y la colocaría como rival directo de la Marina estadounidense. En paralelo, avanza la construcción del Type 004, el primer portaaviones de propulsión nuclear chino. Para Estados Unidos y sus aliados en la región —Japón, Australia, Filipinas—, el plan militar chino ya no es una proyección a largo plazo. Una flota de nueve portaaviones le daría al PLAN capacidad para sostener una operación de bloqueo en el estrecho de Taiwán y mantener presión simultánea en otras zonas del Indo-Pacífico.