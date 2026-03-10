El gobierno federal de Estados Unidos decidió aplicar una sanción al estado de California tras detectar fallas en los controles para otorgar licencias de conducir comerciales. Según las autoridades, el problema central radica en que algunos conductores no demostrarían un dominio suficiente del inglés, una condición considerada clave para garantizar la seguridad en rutas y autopistas. La decisión fue comunicada por la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), organismo dependiente del United States Department of Transportation, que supervisa las normas federales para el transporte de carga y pasajeros. El organismo advirtió que los conductores de camiones y autobuses deben poder comprender señales, normas de tránsito y comunicarse con autoridades viales en inglés. De acuerdo con el gobierno federal, la normativa exige que quienes obtienen una licencia de conducir comercial puedan leer señales de tránsito, completar formularios oficiales y comunicarse con inspectores en inglés. Estas habilidades son consideradas esenciales para circular de forma segura por las carreteras del país. Las autoridades señalaron que durante revisiones recientes se detectaron irregularidades en los controles realizados por el estado de California, lo que llevó a una advertencia formal y a la aplicación de medidas correctivas. Desde la FMCSA remarcaron que la capacidad de entender instrucciones en inglés permite reaccionar ante situaciones de emergencia, seguir indicaciones de seguridad y evitar errores que podrían poner en riesgo a otros conductores. La legislación federal establece que cualquier persona que opere vehículos de transporte pesado en Estados Unidos debe cumplir con ciertos requisitos básicos. Entre ellos se encuentra la capacidad de: Tras la sanción federal, los controles podrían endurecerse para verificar que todos los conductores cumplan con las normas. En ese contexto, algunos choferes podrían enfrentar suspensiones o revisiones de su licencia si no cumplen los requisitos establecidos. Entre los casos que podrían verse afectados se encuentran: Las autoridades federales explicaron que estas medidas apuntan exclusivamente al sector del transporte comercial y no afectan a conductores particulares. El objetivo, indicaron desde el United States Department of Transportation, es garantizar que quienes manejan vehículos de gran porte puedan comprender las normas de tránsito y comunicarse correctamente en situaciones de seguridad vial.