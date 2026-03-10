Las nuevas reglas buscan reforzar la seguridad vial y establecen un esquema más estricto para la renovación de la licencia de conducir, especialmente para quienes superan los 70 años. El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) implementó una serie de modificaciones que impactan de lleno en los conductores de edad avanzada. Este cambio marca un quiebre con el sistema anterior y obliga a miles de residentes a adaptarse a un trámite más frecuente y presencial. Desde la implementación de la normativa, los conductores mayores de 70 años deberán cumplir con requisitos específicos que ya no son aplicables al resto de la población adulta. Hasta el momento, numerosos adultos podían renovar la licencia online o mediante validaciones mínimas. Con el nuevo esquema, este beneficio queda anulado para este grupo etario. Las principales modificaciones son: Según lo indicado por el organismo, el propósito es asegurar que los conductores mayores mantengan las condiciones necesarias para circular de manera segura. El aumento de la población adulta mayor en California fue fundamental para revisar el sistema y ajustar los controles. El DMV sostiene que la evaluación presencial periódica facilita la detección oportuna de posibles inconvenientes relacionados con la visión, los reflejos o el estado general que podrían impactar negativamente en la conducción. Desde el organismo se recomienda no esperar al vencimiento y solicitar turno con anticipación para evitar demoras o inconvenientes. No adaptarse a las nuevas reglas puede traer consecuencias inmediatas. Las personas que no realicen la renovación de la licencia de conducir bajo el nuevo formato enfrentarán distintas sanciones: