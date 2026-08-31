La cotizaciónde la Libra esterlina este lunes 31 de agosto en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.04% en comparación con la jornada anterior.

La cotización de la Libra esterlina subió 0.76% en la última semana, pero en el último año cayó -2.83%, lo que indica debilidad anual pese al repunte reciente.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que fue de 3.45%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual de 5.90%.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor. Este comportamiento favorable refleja un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que es un indicador de confianza en la economía británica.

Sin embargo, en el segundo día consecutivo, la tendencia parece haberse estabilizado, sugiriendo que los inversores están adoptando una postura cautelosa tras el reciente repunte. Este equilibrio puede ser un signo de espera ante eventos económicos clave que podrían afectar la cotización en el futuro.

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Conocé la cotización de este lunes, 31 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos