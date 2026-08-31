La cotizacióndel Peso colombiano este lunes 31 de agosto en Estados Unidos es de 3,199.98 USD. Dicho costo presenta una variación del -0% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado del Peso colombiano, la cotización subió 4.45% en la última semana, pero en el último año acumuló una variación de -16.19%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana es del 6.57%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 13.57%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, alcanzando un valor de 1. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con días pasados, lo que podría ser un signo de confianza en la economía local.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores como el crecimiento económico y la estabilidad política podrían estar influyendo en la apreciación del Peso colombiano, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la situación financiera del país.

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Conocé la cotización de este lunes, 31 de agosto de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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