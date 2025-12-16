Es oficial | Estados Unidos suspende las licencias de conducir y aplica multas a todas estas personas. (Fuente: Archivo)

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) lanzó una advertencia para todos los conductores por un error frecuente que podría costarles miles de dólares.

Aunque en las placas solo figuran el mes y el año, todas las matrículas poseen un día de vencimiento específico. En este sentido, las autoridades viales de California señalaron que eludir este detalle en la patente puede costar muy caro. Este error muy común puede derivar en un pago fuera de término que será sancionado con multas y la suspensión de las licencias deconducir, que no tendrá excepciones.

El Gobierno suspende las licencias de conducir y aplica multas a todas estas personas

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) aseguró que se aplicarán sanciones inmediatas a los conductores que circulen con placas o matrículas vencidas.

La normativa vigente establece que el registro debe renovarse antes del día exacto de vencimiento y no existen períodos de gracia para realizar el trámite fuera de plazo.

El Gobierno suspende las licencias de conducir y aplica multas a todas estas personas. (Fuente: Archivo)

Cómo chequear la fecha de vencimiento de la patente

Las matrículas de California poseen un sticker que indica el mes y el año de vencimiento. Sin embargo, el día exacto en que caduca el registro aparece solo en la tarjeta de registro oficial emitida por el DMV. Esa fecha es la que determina el límite para abonar la renovación y evitar penalidades.

Cuánto cuestan las multas por conducir con patentes vencidas

Las multas por circular con placas vencidas varían según el tiempo de retraso en la renovación:

Hasta 10 días: 10 dólares.

Entre 11 y 30 días: 15 dólares.

Hasta un año: 30 dólares.

Entre uno y dos años: 50 dólares.

Más de dos años: 100 dólares y riesgo de suspensión de la licencia.

Además, se puede aplicar una infracción base de 280 dólares de acuerdo con el Código de Vehículos de California, a la que se suman costos judiciales.