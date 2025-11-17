El Gobierno de Massachusetts mantiene publicadas en su sitio web oficial las reglas que todos los residentes deben cumplir para poder renovar su licencia de conducir sin inconvenientes.

En ese marco, respetar los tiempos habilitados para realizar el trámite resulta esencial, pues de lo contrario, para obtener una nueva credencial se deberán rendir por segunda vez los exámenes y ya no se calificará para el proceso de renovación.

Prohíben automáticamente renovar la licencia de conducir a quienes dejaron pasar este momento

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, este documento puede actualizarse hasta un año antes de que caduque y dentro de los dos años posteriores.

“ Si tu licencia lleva caducada más de 2 años, se te exigirá realizar el examen de permiso de aprendizaje y el examen práctico ”, explican las autoridades.

La licencia de conducir sólo podrá renovarse dentro de los dos años posteriores a su vencimiento. Fuente: archivo.

En general, la mayoría de licencias y permisos emitidos serán válidos durante 5 años y costarán 50 dólares, salvo el carné de motocicleta que tiene un valor de 65 dólares.

Sin importar el momento: quiénes tendrán terminantemente prohibido renovar su licencia de conducir

El estado prohíbe la renovación de la credencial de manejo cuando la licencia original fue suspendida o revocada o cuando el conductor tiene multas impagas, adeuda impuestos especiales o aún no pagó sus infracciones de EZ-Pass

Renovar la licencia de conducir: qué documentos se necesitan para poder hacerlo

La documentación a presentar dependerá estrictamente de si se busca renovar una licencia de conducir Real ID o una licencia estándar. Así, además de la información básica de identificación se solicitará

Real ID

Documento que demuestre la presencia legal en Estados Unidos

Documento para verificar el SSN

Dos documentos de residencia en Massachusetts

Licencia estándar

Número del Seguro Social

El nuevo permiso se enviará dentro de los 10 a 14 días laborables.