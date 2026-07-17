La cotizacióndel Peso mexicano este viernes 17 de julio en Estados Unidos es de 17.44 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.1% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado del peso mexicano, la cotización registró una leve caída semanal de -0.17% y acumuló en el último año un descenso más marcado de -6.74%.

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Conocé la cotización de este viernes, 17 de julio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 5.38%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 7.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, con un incremento constante respecto a su valor anterior. Este aumento sugiere una mayor estabilidad en el mercado y confianza en la economía local.

Este impulso en la cotización podría estar relacionado con factores externos, como el aumento en los precios del petróleo o una mejora en las condiciones económicas globales, lo que podría beneficiar al Peso mexicano en el corto plazo.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.