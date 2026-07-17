En la apertura de mercados de este viernes, 17 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,227.78 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.11%.

En la última semana, el peso colombiano retrocedió -0.56% y en el último año acumula una caída de -15.25%, lo que indica una tendencia bajista en su cotización.

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Conocé la cotización de este viernes, 17 de julio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano, con un 9.81%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.26%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en relación con el dólar y otros pares relevantes. Comparado con los días anteriores, el peso ha ganado valor y se ha mantenido en una posición favorable.

Este cambio en la tendencia podría reflejar una mayor confianza en la economía local y un aumento en las exportaciones. Sin embargo, es fundamental seguir monitoreando futuros movimientos para entender si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos