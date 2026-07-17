En la sesión de apertura de este viernes, 17 de julio de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.09% en relación con el día anterior.

En el mercado de la libra esterlina, la cotización retrocedió tanto a corto como a largo plazo: -53.57% en la última semana y -13.45% en el último año.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

En la última semana, la volatilidad de la Libra esterlina fue del 8.26%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones, dado que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 6.08%.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere que, en comparación con los días pasados, la moneda ha estado creando un ambiente más favorable para su valorización.

En los últimos dos días consecutivos, la tendencia se ha mantenido en ascenso, indicando un crecimiento continuo en la confianza de los inversores. Este comportamiento puede ser un reflejo de factores económicos favorables que han influido en la moneda británica.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.