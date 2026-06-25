El estado de Washington aprobó una nueva ley que impone un sistema estatal de colores y etiquetas obligatorias para los contenedores de basura, reciclaje y residuos orgánicos. La norma rige desde el 1 de enero de 2028 y alcanza a los tachos provistos por las empresas recolectoras y los municipios a hogares y veredas.

La ley HB 1497 , sancionada por la Legislatura estatal y vigente desde julio de 2025, busca unificar la recolección y reducir la contaminación en el reciclaje. Solo aplica a contenedores de menos de 101 galones, los de uso doméstico más común. El Departamento de Ecología supervisa su implementación.

¿Qué cambia con la nueva ley de contenedores de basura?

El eje del cambio es un código de color uniforme para todo el estado. Cada tacho deberá identificar con claridad qué tipo de residuo admite, de modo que ningún vecino mezcle por error basura común, reciclables y orgánicos.

Además del color, la norma exige una etiqueta en el contenedor y en la tapa que indique la categoría de residuo. Los colores establecidos son:

Gris o negro: basura común que no se separa para reciclaje ni compostaje.

Azul: materiales reciclables únicamente.

Verde o marrón: residuos orgánicos y restos de comida.

El verde oscuro puede seguir usándose para basura común, pero solo si el municipio lo solicita y el Departamento de Ecología lo aprueba.

El eje del cambio es un código de color uniforme para todo el estado. Freepik

¿A quién afecta y desde cuándo deben reemplazarse los tachos?

La medida alcanza a los residentes que reciben servicio de recolección domiciliaria en Washington. Las empresas recolectoras y los gobiernos locales debieron empezar a comprar los nuevos contenedores desde agosto de 2025 para tenerlos listos antes de 2028.