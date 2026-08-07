República Dominicana, México y Paraguay mantienen requisitos estrictos al momento de recibir visitantes, que todos los interesados en conocer estos destinos deben poder garantizar para evitar cualquier inconveniente con las autoridades y las aerolíneas.

El pasaporte, en ese sentido, es uno de los principales documentos necesarios al momento de realizar traslados internacionales, y cada destino fija las condiciones de vigencia para considerarlo aceptable, por lo que verificar este dato es fundamental para renovar esta identificación a tiempo en caso de que resulte necesario.

Viajar a República Dominicana: ¿qué requisitos debo cumplir?

República Dominicana exige a todos los visitantes que buscan ingresar en calidad de turistas contar con un pasaporte que tenga una validez de al menos 6 meses al momento de viajar.

En el caso de los países de la Unión Europea, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador, hasta el 31 de diciembre de este año se permite que viajen con un pasaporte vigente únicamente durante su estadía en el país.

Contar con un pasaporte en completa vigencia es fundamental para viajar internacionalmente. Shutterstock

Viajar a Paraguay: ¿qué requisitos de pasaporte debo cumplir?

En este caso, la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay especifica que para todos los visitantes no residentes se exige de manera obligatoria la presentación de un pasaporte completamente en vigencia tanto para el ingreso como para la salida del país.

No obstante, para los nacionales que pertenecen a países del Mercosur sólo se exige un documento de identidad vigente del país de origen.

Viajar a México: ¿qué requisitos de pasaporte debo cumplir?

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México también especifica que todos los visitantes deben, de acuerdo con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente al momento de ingresar.

“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez , para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, indica el organismo a los viajeros.

Es importante considerar que las autoridades internacionales también verificarán que se cumplan las condiciones de visado -en caso de que sea necesario-, la coincidencia de datos en los documentos, los requisitos sanitarios y todas las especificidades fijadas por cada destino, por lo que se aconseja visitar sus sitios oficiales para verificar todos los puntos necesarios para el viaje.