En la apertura de mercados de este miércoles, 15 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.42 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.01%.

El peso mexicano se debilitó: la variación semanal fue -0.90% y la anual -7.31%.

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Conocé la cotización de este miércoles, 15 de julio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso mexicano fue del 5.73%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.56%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un incremento en su valor. Esto refleja una recuperación frente a otros días en los que la moneda había estado a la baja.

El comportamiento del Peso indica un ligero optimismo en el mercado, sugiriendo que factores económicos recientes han influido favorablemente en la confianza de los inversionistas.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.