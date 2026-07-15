En la sesión de apertura de este miércoles, 15 de julio de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,248.32 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.38% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del peso colombiano registró un cambio de -1.39% y en el último año una variación de -15.76%, lo que evidencia una tendencia bajista reciente.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana es del 13.97%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 13.23%.

Hoy la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 1 equivalente a +2, lo que indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el corto plazo.

La estabilidad de la economía local y la recuperación de sectores clave podrían estar impulsando esta tendencia favorable. Sin embargo, será crucial monitorear los factores externos que puedan influir en futuros movimientos.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.