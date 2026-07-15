El proyecto promete mejorar el transporte y la movilidad de las personas que viven en América Latina.

Los trenes bala ya transformaron la manera de viajar en países como Japón, China y Francia. Ahora, América Latina busca sumarse a esa revolución con una obra que cambiará la infraestructura ferroviaria del continente.

Se trata de un megaproyecto de alta velocidad que permitirá recorrer largas distancias en poco más de una hora gracias a trenes capaces de alcanzar 350 kilómetros por hora .

¿Dónde se construirá el tren bala más rápido de América Latina?

El proyecto se desarrollará en Brasil y conectará las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro , dos de los principales polos económicos, turísticos y financieros del país.

La línea tendrá una extensión aproximada de 417 kilómetros y permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado entre ambas ciudades.

Un tren capaz de alcanzar los 350 kilómetros por hora

El novedoso tren bala se construirá en Brasil.

El futuro sistema ferroviario fue diseñado para circular a una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora, una cifra que lo convertiría en el tren más rápido de Latinoamérica.

Gracias a esa tecnología, el recorrido completo entre São Paulo y Río de Janeiro podría realizarse en alrededor de 105 minutos, menos de la mitad del tiempo que actualmente demanda un viaje terrestre.

¿Cuándo comenzará a funcionar?

Según los planes difundidos, el servicio podría entrar en funcionamiento en 2032, siempre que se cumplan los plazos previstos para las obras, el financiamiento y las autorizaciones correspondientes.

Antes de eso será necesario completar distintas etapas de construcción e infraestructura para poner en marcha uno de los desarrollos ferroviarios más ambiciosos de la historia de la región.