En la apertura de mercados de este miércoles, 15 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.2 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.17%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano cayó -0.60% y en el último año acumuló una disminución de -6.54%, evidenciando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este miércoles, 15 de julio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 4.88%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 11.34%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la moneda Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, con un dato de -1 que es positivo. Esto sugiere que el valor del Peso dominicano se ha incrementado en comparación con sus fluctuaciones recientes.

En contraste, la estabilidad de la cotización de los días previos permite concluir que el mercado ha mantenido un comportamiento sólido. Esta tendencia al alza puede ser un indicativo de confianza en la economía local.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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