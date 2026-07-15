Viajar al extranjero implica cumplir con distintos requisitos migratorios y contar con la documentación en regla.

Entre ellos, el pasaporte vigente es uno de los elementos más importantes , ya que su vencimiento puede frustrar un viaje incluso antes de abordar el avión.

Estados Unidos, España y México mantienen normas que impiden el ingreso de viajeros que pretendan ingresar con el pasaporte vencido, una situación que puede afectar tanto a turistas como a personas que viajan por trabajo, estudios o visitas familiares.

¿Qué exige cada país para permitir el ingreso?

Para ingresar a Estados Unidos hay que tener el pasaporte vigente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estados Unidos

Para ingresar a Estados Unidos, los viajeros deben presentar un pasaporte vigente y cumplir con los requisitos migratorios correspondientes, como una visa americana válida o una autorización ESTA, cuando corresponda.

En determinados casos existen acuerdos con algunos países sobre la vigencia mínima del pasaporte, pero el documento nunca puede encontrarse vencido.

España

Como integrante del Espacio Schengen, España exige un pasaporte válido durante toda la estancia y, para muchas nacionalidades, solicita además que conserve una vigencia mínima posterior a la fecha prevista de salida del territorio europeo.

México

Las autoridades migratorias mexicanas también requieren que los visitantes internacionales ingresen con un pasaporte vigente. Si el documento expiró antes del viaje, el ingreso puede ser rechazado.

¿Qué ocurre si viajo con el pasaporte vencido?

Intentar viajar con un pasaporte vencido puede generar diferentes inconvenientes, incluso antes de llegar al destino.

Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran la prohibición de embarcar, el rechazo en el control migratorio, la pérdida de vuelos y reservas, así como gastos adicionales derivados de la reprogramación del viaje.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan revisar la fecha de vencimiento del documento antes de comprar los pasajes y, si es necesario, iniciar el trámite de renovación con suficiente anticipación.