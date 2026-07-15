La cotizacióndel Euro este miércoles 15 de julio en Estados Unidos es de 0.88 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.38% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -4.57%, pero en el último año acumula un alza de 318.36%, señal de una corrección reciente dentro de una tendencia anual alcista.

¿SPEI sin brillo? El aviso de Revolut a Banxico sobre la nueva estandarización

Fuente: narrativas-us

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana ha sido de 3.58%, lo cual es menor que su volatilidad anual del 5.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, fortaleciendo su posición en el mercado.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, hubiéramos observado una tendencia a la baja, lo que habría señalado una depreciación de la moneda. La tendencia estable, con un dato de -1 igual a 0, indicaría que el Euro ha mantenido su valor sin cambios significativos.

Analizando esta tendencia, podemos concluir que el Euro está ganando confianza entre los inversores en comparación con los días previos.

¿SPEI sin brillo? El aviso de Revolut a Banxico sobre la nueva estandarización

Conocé la cotización de este miércoles, 15 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Adiós a la sombra de Siemens: nace Omterra, el nuevo coloso de la transición energética

Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos