Las autoridades de Estados Unidos detallan a todos los nuevos solicitantes de licencias de conducir Real ID todos los requisitos obligatorios que deben cumplirse para que el trámite pueda llevarse a cabo.

En ese sentido, los ciudadanos de Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York, Chicago o cualquier otro territorio del país que busquen realizar esta gestión, tendrán que garantizar que se disponen de todas las condiciones que las diferentes agencias de licencias exigen.

Este es el documento que todos deben mostrar para poder tramitar esta licencia de conducir

Según lo indica el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) uno de los requisitos indispensables para obtener este documento es evidenciar que tiene un número de Seguro Social (SNN).

Para cumplir con este requisito, se puede presentar

Formulario W-2.

Formulario SSA-1099

Formulario 1099 emitido por entidades distintas al Seguro Social

Recibo de sueldo que incluya el nombre del solicitante y su número de Seguro Social

Este paso permite verificar la identidad de la persona antes de emitir la licencia.

La Real ID es la licencia de conducir aceptada para poder volar dentro del país.

Qué otros requisitos hay que cumplir para poder gestionar una licencia de conducir de esta clase

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) especifica que se solicitará

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Dos comprobantes de domicilio principal

Estatus legal en Estados Unidos

Es esencial destacar que en cada estado pueden exigirse requisitos adicionales, por lo que el consejo es verificar que se reúnan todos los papeles necesarios antes de acudir a la oficina para evitar cualquier demora o rechazo.

Cuáles son los usos de esta clase de licencias de conducir

La licencia de conducir Real ID cumple con todos los criterios de seguridad fijados por Ley Real ID, por lo que es aceptada para diferentes usos oficiales como

Ingresar a determinadas instalaciones federales

Acceder a centrales nucleares

Abordar vuelos comerciales regulados por el gobierno federal

Por este motivo, es uno de los documentos más utilizados al momento de abordar vuelos nacionales y cumplir con los controles de TSA.