El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California suspende la licencia a todo conductor que se vea en un accidente sin seguro vigente sobre el vehículo que manejaba, aunque tenga cobertura en su propio auto. La medida se activa cuando los daños superan los u$s 1.000.

La suspensión se aplica bajo el Código de Vehículos, Sección 16070 , que obliga al DMV a revisar cada caso de forma individual tras recibir el reporte de un accidente. El organismo notifica por correo y da 30 días para probar cobertura antes de hacer efectiva la baja.

¿A quiénes afecta esta suspensión de la licencia de conducir?

La norma alcanza a cualquiera que maneje un vehículo con daños reportables, sea o no el dueño. Tener seguro propio no alcanza si ese auto en particular no figuraba cubierto al momento del choque.

El DMV exige una de cuatro formas de responsabilidad financiera: póliza vigente, depósito de u$s 35.000, fianza por el mismo monto o certificado de autoaseguro. Sin ninguna de estas, la suspensión es automática por un año.

Montos mínimos de cobertura exigidos

u$s 15.000 por muerte o lesión de una sola persona

u$s 30.000 si hay más de una persona afectada

u$s 5.000 por daños materiales

La norma alcanza a cualquiera que maneje un vehículo con daños reportables, sea o no el dueño. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Cómo se recupera la licencia suspendida y qué pasa si no se resuelve?

Para reinstalar la licencia, el conductor debe presentar un formulario SR-22 ante su aseguradora, que certifica cobertura vigente. También debe abonar una tarifa de reincorporación al DMV.

Existe además la opción de pedir una licencia restringida para ir al trabajo, mediante la Ley Mello-McAlister. El DMV ofrece asimismo una audiencia administrativa para apelar la medida antes de que se haga efectiva.