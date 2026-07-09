La cotizacióndel Peso colombiano este jueves 9 de julio en Estados Unidos es de 3,334.79 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.1% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el peso colombiano retrocedió -0.95% y en el último año acumula una caída de -13.88%, reflejando una tendencia bajista en su cotización.

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Conocé la cotización de este jueves, 9 de julio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano fue del 7.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 13.19%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en relación con el dólar y otros pares relevantes. Comparado con los días anteriores, el peso ha ganado valor y se ha mantenido en una posición favorable.

Este cambio en la tendencia podría reflejar una mayor confianza en la economía local y un aumento en las exportaciones. Sin embargo, es fundamental seguir monitoreando futuros movimientos para entender si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.